Rusya’da fabrikadaki patlamada can kaybı 20’ye yükseldi

Rusya'da barut fabrikasında geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Ryazan bölgesindeki "Elastik" isimli barut fabrikasının atölyesinde, 15 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle fabrika yakınlarındaki evler hasar gördü.

Sağlık ekipleri tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov, 31’i Ryazan ve Moskova’daki hastanelerde olmak üzere 134 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Malkov, fabrikanın bir atölyesinde çıkan yangının ardından patlamanın meydana geldiğini ancak yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.