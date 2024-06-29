Rusya’da göçmenlerin kaldığı yurtta yangın: 5 ölü
Rusya'nın Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yaşandığı binadan 2’si çocuk 8 kişinin tahliye edildi, 5 kişi hayatını kaybetti. Yurtta kalanların çoğunluğunun göçmen işçiler olduğu belirtildi.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki bir yurtta çıkan yangın sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Moskova bölgesinde yer alan Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta yangın çıktığı bildirildi.
Binadan 2’si çocuk 8 kişinin tahliye edildiği, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
63 personel ve 23 ekipmanla yürütülen çalışmaların ardından yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Rus medyası, yurtta çoğunlukla göçmen işçilerin kaldığını aktardı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.