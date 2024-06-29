Rusya’da göçmenlerin kaldığı yurtta yangın: 5 ölü

Rusya'nın Balaşiha şehrindeki 2 katlı bir yurtta gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yaşandığı binadan 2’si çocuk 8 kişinin tahliye edildi, 5 kişi hayatını kaybetti. Yurtta kalanların çoğunluğunun göçmen işçiler olduğu belirtildi.

Dünya 29.06.2024 11:35 Giriş: 29.06.2024 11:35

Güncelleme: 29.06.2024 11:36 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA / Arşiv