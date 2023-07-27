Rusya’da helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü
Kaynak: AA
Rusya’nın Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Altay’da Mi-8 tipi helikopterin iniş esnasında elektrik kablolarına takılarak alev aldığı belirtildi.
Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.