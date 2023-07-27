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Rusya’da helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 12:42
  • Giriş: 27.07.2023 12:42
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:42
Kaynak: AA
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Rusya’da helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Rusya’nın Altay bölgesinde Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Altay’da Mi-8 tipi helikopterin iniş esnasında elektrik kablolarına takılarak alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, düşen helikopterdeki 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, helikopterdekilerin bölgeyi ziyaret eden turistler olduğu kaydedildi.

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