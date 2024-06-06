Rusya’da iki tramvay çarpıştı: 7'si çocuk 109 yaralı

Rusya’nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'da meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Rusya Soruşturma Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo kentinde yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7’si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuznetsov, 4’ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.