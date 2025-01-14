Rusya’da kırmızı bültenle aranan şahıs Antalya’da yakalandı

Antalya'nın bazı ilçelerinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlnen operasyonlarda aralarında kırmızı bültenle arananların da olduğu 6 kişiyi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan son 1 haftalık operasyonlar hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ suçundan 4 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

‘Rüşvet’ suçundan ise 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan 9 şüpheliye işlem yapıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 162 bin adet boş/dolu makaron, bin 490 paket kaçak sigara, 652 litre kaçak içki, 17 adet kaçak elektronik sigara ve 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise, Rusya’da dolandırıcılık suçundan aranan ve 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs dahil olmak üzere toplam 6 şahıs yakalandı.

Bir şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine, 5 şahıs ise cezaevine teslim edildi.