Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rusya’da köprü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü

Rusya’da Bryansk bölgesinde Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 66 kişi yaralandı; olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dünya
  • 01.06.2025 09:35
  • Giriş: 01.06.2025 09:35
  • Güncelleme: 01.06.2025 09:35
Kaynak: AA
Rusya’da köprü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü
Fotoğraf: AA

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

BirGün'e Abone Ol