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Rusya’da mesajlaşma uygulaması Viber'e erişim engeli getirildi

Rusya'da terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuata uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Viber’e erişim engeli konuldu.

Dünya
  • 14.12.2024 00:10
  • Giriş: 14.12.2024 00:10
  • Güncelleme: 14.12.2024 00:11
Kaynak: AA
Rusya’da mesajlaşma uygulaması Viber'e erişim engeli getirildi
AA

usya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Viber’in terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya’da terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuatın gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Viber uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi platformlara, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

Mesajlaşma uygulaması Viber, WhatsApp ve Telegram’ın ardından Rusya’daki popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

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