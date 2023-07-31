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Rusya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 15:23
  • Giriş: 31.07.2023 15:23
  • Güncelleme: 31.07.2023 15:23
Kaynak: AA
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Rusya’da olumsuz hava koşulları sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, hafta sonu ülkenin 17 bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son birkaç gündür Rusya’nın 17 bölgesinde şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarından 82 kişinin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, "Bunlardan 11 kişi hayatını kaybetti, 35’i de hastanede tedavi altına alındı" ifadesi kullanıldı.

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