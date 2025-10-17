Rusya’dan “Esad iade edilecek mi?” sorusuna yanıt

Rusya, ülkede bulunan Suriye’nin eski Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Colani’yi (Ahmed Şara) Moskova'da ağırladı. Görüşmede, Esad da ele alındı.

Colani’nin, ilk kez Moskova'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Beşşar Esad'ın iadesini isteyecek" iddialarına Rusya'dan yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Colani görüşmesinde Esad'ın iadesi konusunun gündeme gelip gelmediği ve “Esad Suriye'ye iade edilecek mi?” sorularına direkt bir cevap vermese de “Esad konusunda bildireceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandı.

ÜSLERİN GELECEĞİ KONUSU

Peskov, Suriye topraklarındaki Rus askeri üslerinin geleceği konusunun, Putin ve Colani arasında yapılan görüşmelerin gündeminde yer aldığını bildirdi.

Peskov ayrıca, Suriye'nin güney bölgelerinde Rus devriyelerinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili haberler hakkında da değerlendirmede bulundu.

Sözcü, "Böyle bir bilgi duymadım. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu bilginin nereden çıktığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.