Rusya’dan "Goldman Sachs" kararı
Rusya’da Goldman Sachs’in aracılık lisansı iptal edildi. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırıyor.
Kaynak: AA
Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs’in aracılık lisansını iptal etti.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Goldman Sachs’in başvurusu üzerine bankanın aracılığa yönelik faaliyet lisansının iptal edildiği bildirildi.
Ülkede 13 Ağustos’ta American Express’in lisansı, bankanın gönüllü tasfiye süreci nedeniyle iptal edilmişti.
Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.