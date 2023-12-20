Rusya’dan Google’a para cezası

Rusya'da mahkeme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

Dünya 20.12.2023 14:39 Giriş: 20.12.2023 14:39

Güncelleme: 20.12.2023 14:42 Kaynak: AA

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Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 4 milyar 611 milyon ruble (50 milyon 721 bin dolar) para cezası verdi. Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti. Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.