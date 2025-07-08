Rusya’dan Twitch, TikTok, Pinterest ve Vikipedi'ye para cezası

Rusya’da Twitch, TikTok, Pinterest ve Vikipedi'ye para cezası verildi.

Twitch, TikTok, Pinterest ve Vikipedi aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar veren mahkeme, Twitch, TikTok, Pinterest’in 7’şer milyon ruble, Vikipedi'nin ise 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Google ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.