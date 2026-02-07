Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: Ülkede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, ülkenin enerji altyapısının Rusya'nın yoğun hava saldırıları altında olduğunu bildirdi.

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hava saldırıları düzenleyerek hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna'nın çoğu bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni yoğun saldırı düzenliyor. Saldırılar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı kaydedildi.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ

Ukrayna ve Rusya, Ocak ayından bu yana Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki tur görüşme gerçekleştirdi. Ancak son tur, özellikle tartışmalı toprak meselelerinde ilerleme sağlanamadan sona erdi.

Buna karşın, taraflar aynı gün onlarca savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Moskova, cuma günü Kiev’i Rus askeri istihbaratından bir generale yönelik suikast girişimi düzenlemekle suçladı. Söz konusu saldırıda generalin yaralandığı bildirildi. Ukrayna ise iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Enerji altyapısına yönelik saldırılar, kış şartları altında Ukrayna’daki insani durumu daha da zorlaştırırken, Polonya ve NATO ülkelerinde de güvenlik kaygılarını artırıyor. Uzmanlara göre, enerji tesislerinin hedef alınması savaşın seyrinde yeni bir gerilim dalgasına işaret ediyor.