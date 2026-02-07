Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: Ülkede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor
Ukrenergo, Rusya’nın elektrik şebekesine yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde acil kesintiler uygulandığını açıkladı. Müzakereler sonuçsuz kalırken, Polonya hava sahasında önleyici askeri önlemler aldı; Lublin ve Rzeszów havalimanlarında uçuşlar geçici olarak durduruldu.
Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, ülkenin enerji altyapısının Rusya'nın yoğun hava saldırıları altında olduğunu bildirdi.
Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hava saldırıları düzenleyerek hedef aldığı belirtildi.
Ukrayna'nın çoğu bölgesinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesi tesislerine yönelik yeni yoğun saldırı düzenliyor. Saldırılar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı kaydedildi.
MÜZAKERELER SONUÇSUZ
Ukrayna ve Rusya, Ocak ayından bu yana Abu Dabi’de ABD arabuluculuğunda iki tur görüşme gerçekleştirdi. Ancak son tur, özellikle tartışmalı toprak meselelerinde ilerleme sağlanamadan sona erdi.
Buna karşın, taraflar aynı gün onlarca savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı.
Moskova, cuma günü Kiev’i Rus askeri istihbaratından bir generale yönelik suikast girişimi düzenlemekle suçladı. Söz konusu saldırıda generalin yaralandığı bildirildi. Ukrayna ise iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Enerji altyapısına yönelik saldırılar, kış şartları altında Ukrayna’daki insani durumu daha da zorlaştırırken, Polonya ve NATO ülkelerinde de güvenlik kaygılarını artırıyor. Uzmanlara göre, enerji tesislerinin hedef alınması savaşın seyrinde yeni bir gerilim dalgasına işaret ediyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, saldırıların ardından Polonya ordusu, Ukrayna’ya yönelik Rus saldırıları nedeniyle askeri hava unsurlarının ülke hava sahasında operasyonlar yürüttüğünü açıkladı.
Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, X üzerinden yaptığı paylaşımda, alınan önlemlerin 'önleyici nitelikte' olduğunu ve özellikle riskli bölgelere yakın alanlarda hava sahasının korunmasını amaçladığını duyurdu.
Yetkililer, herhangi bir hava sahası ihlali yaşanmadığını bildirdi.UÇUŞLAR DURDURULDUPolonya makamları, güvenlik gerekçesiyle ülkenin güneydoğusundaki Lublin ve Rzeszów havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
Bu iki şehir, Ukrayna sınırına yakın konumda bulunuyor. Rzeszów, aynı zamanda NATO’nun Kiev’e silah sevkiyatında önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.
ABD Federal Havacılık İdaresi de pilotlara gönderdiği bilgilendirmede, söz konusu havalimanlarının devlet güvenliğini ilgilendiren askeri faaliyetler nedeniyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.
Rzeszów ve Lublin havalimanları geçen ay da kısa süreliğine kapatılmış, ancak o dönemde yetkililer bunun rutin askeri faaliyetler kapsamında gerçekleştiğini ve herhangi bir tehdit bulunmadığını açıklamıştı.