Rusya’dan uzay hamlesi: Yapay yerçekimi için patent alındı

Rusya, uzayda “yapay yerçekimi” üretebilecek bir uzay istasyonu mimarisi için patent aldı.

Devlete bağlı RSC Energia tarafından geliştirilen tasarım, merkezî bir eksen etrafında dönen modüllerle astronotlara mikro yerçekimi yerine yaklaşık 0,5 g seviyesinde kuvvet sağlayarak kemik ve kas kaybı gibi mikroyerçekimi kaynaklı sağlık sorunlarını azaltmayı hedefliyor.

DÖNER İSTASYONLA “YAPAY YERÇEKİMİ” HEDEFİ

Rus devlet haber ajansı TASS'ın patente ilişkin yayınladığı belgelerine göre istasyonun yaşam modülleri, merkeze yaklaşık 40 metre mesafede radyal biçimde yerleştirilecek ve dakikada yaklaşık beş dönüşle merkeze doğru bir merkezkaç kuvveti oluşturacak; bu da astronotların yeryüzüne yakın bir yerçekimi hissi yaşamalarına olanak tanıyacak.

PATENT ALINDI, PROJE BELİRSİZ

Energia’nın bu konsepti için henüz belirlenmiş bir bütçe ya da uygulama takvimi açıklanmamış olsa da gelişme, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) hizmet dışı bırakılması yaklaşırken Rusya’nın Roscosmos ve küresel uzay ajansları arasında yeni teknolojik hamle sinyali olarak değerlendiriliyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Bazı uzmanlar, bu tür döner istasyonların inşasının lojistik ve güvenlik açısından ciddi mühendislik zorlukları içerdiğine dikkat çekiyor; özellikle sürekli dönen bir yapıya güvenli kenetlenme gibi teknik sorunların çözülmesi gerektiğini belirtiyorlar.