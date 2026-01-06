Rusya’dan Venezuela'ya destek mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile kaçırılmasının ardından Delcy Rodriguez'in geçici devlet başkanlığını üstlenerek dış tehditlere karşı kararlılık gösterdiği açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rodriguez'in Venezuela'da geçici devlet başkanı görevini devralması değerlendirildi.

Söz konusu adımın Venezuela yasaları doğrultusunda atıldığına işaret edilen açıklamada, “Bu adım, hükümetin dışarıdan gelen yeni sömürgeci tehditler ve silahlı saldırılar karşısında iktidar yapısını korumak, anayasal kriz tehlikelerini önlemek ve Venezuela'nın barışçıl ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için gerekli koşulları yaratmak konusunda kararlı olduğunu göstermektedir” denildi.

Rusya’nın, Venezuela resmi makamlarının devlet egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığının vurgulandığı açıklamada, “Rusya'nın Venezuela halkı ve hükümetiyle olan sarsılmaz dayanışmasını yeniden teyit ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rodriguez'e görevinde başarı dilenirken, Rusya’nın Venezuela’ya verdiği desteği sürdüreceği kaydedildi.

Venezuela’nın dış müdahalesiz, kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, “Mevcut durumun yatıştırılması ve sorunların, yapıcı diyalog ve uluslararası hukuk normlarına, özellikle de BM Şartı'na saygı gösterilerek çözülmesini savunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.