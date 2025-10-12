Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden Akkuyu ziyareti

Rusya Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Sergey Koritskiy'in, 9-10 Ekim tarihlerinde Mersin iline yaptığı çalışma gezisi sırasında, Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi ile görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Görüşmelerde, Türkiye-Rusya arasındaki stratejik enerji işbirliğine ilişkin güncel konular ele alındı.

Rusya Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sergey Koritskiy, ayrıca Büyükelçilik heyetinin başında Akkuyu Nükleer Santrali inşaat alanını ziyaret ederek işbu Rus-Türk stratejik projesinin gerçekleştirilmesiyle ilgili güncel konuları değerlendirdi" denildi.