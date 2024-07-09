Rusya’nın Kiev’i vurduğu saldırıda can kaybı 38’e yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarında 4'ü çocuk olmak üzere 38 kişinin öldüğünü, 190 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e, yaralı sayısı 190’a yükseldi.

Rusya’nın dün Kiev’de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi dahil farklı noktalara düzenlediği füzeli saldırıların bilançosu ağırlaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıklmasında, saldırılara ilişkin açıklama yaptı. "Dünkü Rus füze saldırısının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar 4'ü çocuk olmak üzere 38 kişinin öldüğü bildirildi" dedi.

190 kişinin yaralandığını belirten Zelenski, "Kiev'de 64, Kryvyi Rih'te 28 ve Dnipro'da 6 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Okhmatdyt'teki tüm hastalar diğer tıbbi kurumlara nakledilmiştir. Füzelerin isabet ettiği bazı bölgelerde kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmiş ve yaklaşık 400 kurtarma görevlisi görev almıştır" ifadelerini kullandı.

BİDEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden saldırılılar ile ilgili olarak, şunları söyledi:

"Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivilin ölümüne ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve kayıplara neden olan füze saldırıları, Rusya'nın acımasızlığının korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi ve Rus saldırganlığını görmezden gelmememiz kritik önem taşımaktadır. Bu hafta Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington D.C.'de ağırlayacağım ve Ukrayna'ya desteğimizin sarsılmaz olduğunu açıklamak üzere Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim” açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, “Rusya Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef almaya devam ediyor. hava saldırılarında onlarca kişi öldü, yaralandı ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesi Okhmatdyt yerle bir oldu. Ukrayna'nın derhal hava savunmasına ihtiyacı vardır. Rusya’nın işlediği savaş suçlarının tüm sorumlularından hesap sorulacaktır."