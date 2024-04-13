Rusya’nın Orenburg bölgesinde sel suları en üst seviyeye çıktı

Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Denis Pasler, sellerden etkilenen bölgedeki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Şu anda Orenburg'daki seller en üst seviyede." dedi.

Ajans Haberleri 13.04.2024 20:40 Giriş: 13.04.2024 20:40

Güncelleme: 13.04.2024 20:40 Kaynak: AA

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