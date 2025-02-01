Rusya’nın Ukrayna saldırısında can kaybı 12’ye yükseldi

Rusya, Ukrayna’daki saldırılarına devam ediyor. Rus güçleri, bugün Ukrayna’nın genelinde insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarının Poltava kentinde 8’e, Sumi kentinde ise 3’e yükseldiğini açıkladı. Poltava’nın merkezindeki bir konuta füze isabet etmesi sonucu yaşanan ölümlerin yanı sıra 4’ü çocuk 17 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, kentte düzenlenen İHA saldırısı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin 123 İHA ve 40’tan fazla füze fırlattığı bildirildi. Hava savunma birimlerinin İHA’ların 56’sını düşürdüğü ve 61’inin yönünü değiştirdiği ifade edildi.