Rusya’ya ait kargo gemisi Akdeniz'de battı: 2 kişi kayıp

Rusya’ya ait bir kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığı, 2 mürettebatın kaybolduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ursa Major” isimli bir kargo gemisinin İspanya ile Cezayir arasında Akdeniz açıklarında battığı ifade edildi.

Geminin makine dairesinde dün meydana gelen bir patlamanın ardından battığı kaydedilen açıklamada, 16 mürettebattan 14’ünün İspanyol ekip tarafından kurtarıldığı ve Cartagena kentine götürüldüğü belirtildi. Kaybolan 2 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ursa Major’un 11 Aralık'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinden Vladivostok'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.