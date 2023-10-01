Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı

Bursa’dan yüklenen mobilya malzemesini Rusya’ya götürmek üzere yola çıkan tır, Amasya’da devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Moldova vatandaşı Anghelov Dimitri’nin (28) kullandığı H 746 OP 32 plakalı tır, Amasya il merkezine 30 kilometre kala Kaleboğazı mevkiinde yağışın etkisiyle kayarak devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırda yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.