Rutkay Aziz: Arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben neden mutlu olayım?

Bu yıl 36.'sı düzenlenen Ankara Film Festivali’nde onur ödülleri sanatçılar Rutkay Aziz ve Zuhal Olcay’a verildi.

Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde düzenlenen ödül töreninde Rutkay Aziz'in ödül konuşması dikkat çekti.

Konuşmasında toplumsal meselelere dikkat çeken sanatçı, "Mutsuz bir ülkede ben niye mutlu olayım ki?" dedi.

Aziz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar kimse bizden ilerici devrimci tiyatro yapmamızı istemiyorsa da biz inatla yapıyoruz. Soruyorlar bana, size de sormuşlardır: Mutlu musun? Değilim. Mutsuz bir ülkede ben niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, dostlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken; mutsuzluğun, talihsizliğin egemen olduğu koşullarda ben neden mutlu olayım? Mutlu olmamın nedeni yok, en başta. Ama bir şey var: Umutluyum. Niye umutluyum biliyor musunuz? Bir ustamın söylediği gibi, kadınlar katılmaksızın gerçek bir kitle hareketi olamaz. Bizim kadınlarımız, gençlerimiz, insanımız bu demokrasi ve barış mücadelesinde ‘biz de varız’ diye seslerini çıkarıyorlar. Bunun için ben umutluyum. İnsanda en son umut ölür ama bizim umudumuz ölmeyecek.