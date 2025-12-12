Rutte: ''Büyükbabalarımızın yaşadığına benzer bir savaşa hazırlıklı olmalıyız''

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı tarafından Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuştu.

Rutte, “Bugün size NATO’nun nerede durduğunu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için buradayım. Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz” ifadesini kullandı.

Rutte, “Rusya, savaşı Avrupa’ya geri getirdi ve bizler, dedelerimizin ve büyük dedelerimizin yaşadığı savaşın boyutuna hazırlıklı olmalıyız” sözleriyle yeni bir dünya savaşının sinyalini verdi.

Son bir yılda savunma üretiminin arttığını söyleyen Rutte, “Korkarım ki; çok fazla kişi sessizce kayıtsız kalıyor. Çok fazla kişi aciliyet duygusunu hissetmiyor ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimize işlediğine inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, “Savunma harcamaları ve üretimi hızla artmalı. Silahlı kuvvetlerimiz bizi güvende tutmak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olmalı. Ukrayna, kendini savunmak için ihtiyaç duyduklarına şimdi sahip olmalı” dedi.

Rutte, Rusya’nın ayda 2 bin 900 silahlı insansız hava aracı ürettiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.