Rutte, NATO Genel Sekreterliğini Stoltenberg'den devraldı

Hollanda'nın eski başbakanı Mark Rutte, bugün NATO Genel Sekreterliği görevini resmen Jens Stoltenberg'den devraldı.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen törende, bu vesileyle halefine sembolik bir tokmağı da devretti.

Reuters'ın aktardığına göre Jens Stoltenberg, Rutte'nin 'harika bir NATO Genel Sekreteri olmak için mükemmel bir evveliyata sahip olduğunu' belirtirken, Rutte de 'transatlantik bağı kaya gibi sağlam tutmak için çalışacağını' söyledi.

NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırması gerektiğine işaret eden Rutte, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarına da değindi.

"ABD SEÇİM SONUCUNDAN ENDİŞELİ DEĞİLİM, İKİSİYLE DE ÇALIŞABİLİRİM"

"Ukrayna listemizin en başında, kolektif caydırıcılık için çalışmak da aynı şekilde" ifadesini kullanan NATO'nun yeni Genel Sekreteri, "Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. Ukrayna'daki çatışmanın sadece cephe hatlarıyla sınırlı olmadığını belirten Mark Rutte, "Ukrayna'ya söz verdiğimiz desteğe bağlı kalmalıyız; NATO üyeliğine giden yol da buna dahil" değerlendirmesinde bulundu.