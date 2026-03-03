Ruud Gullit futbolun gidişatına tepki gösterdi: “Artık keyif almıyorum”

Hollandalı efsane futbolcu Ruud Gullit, modern futbola yönelik sert eleştirilerde bulundu. Oyunun geldiği noktadan memnun olmadığını dile getiren Gullit, futbol izlemekten eskisi gibi keyif almadığını söyledi.

Son olarak Premier Lig'deki Arsenal ile Chelsea arasında oynanan karşılaşmayı izlediğini belirten Gullit, maçın kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Deneyimli isim, “Futbol izlemeyi bırakıyorum. Artık keyif almıyorum. Arsenal-Chelsea maçını izledim, berbat bir şeydi” dedi.

"BERBAT BİR HALE GELDİ"

Modern oyunda spontane futbolun kaybolduğunu savunan Gullit, oyuncuların korner ve taç kazanmaya yönelik hamleler peşinde koştuğunu öne sürdü. “Top toplayıcı çocuklar oyunculara havlu vermek için kenarda hazır bekliyor. Futbol, berbat bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Sahada bireysel yaratıcılığın azaldığını dile getiren Hollandalı efsane, hücum oyuncularının savunmacıları zorladığı, risk aldığı bir oyun görmek istediğini vurguladı. Bu noktada Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ı örnek gösteren Gullit, “Şu anda Lamine Yamal’ın yaptığı gibi oynamalılar. Eğlencemi kaybettim. Futbol bana artık keyif vermiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"SORUMLULUK ALAN YOK"

Takımların görev odaklı ve şablonlara bağlı bir anlayışla sahaya çıktığını savunan Gullit, dribbling yapan, bireysel sorumluluk alan futbolcuların azaldığını belirtti. “Sahada herkes bir görevi tamamlama peşinde. Oyuncuların dribbling yaptığını görmüyoruz. Cesur oyuncular nerede? Neden herkes pas yapıyor? Pas, pas, pas…” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.