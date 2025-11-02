Rüya bitti, gerçek başladı

Deniz Burak BAYRAK

Her mekânın bir belleği vardır. Ozan Ünal’ın “Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı” sergisi, sessizce sızıyor Ortaköy’deki Hüsrev Kethüda Hamamı’nın belleğinin içine. Hamamda metal rüyalara karışıyor. Sanki, soğuk bir yüzeyde, gerçeğin nasıl biçimlendirildiğine dair bir deney bu.

Ünal, 2019’da “Bir Varlık Bir Yokluk” ile “Rüya Anıdan Sayılır Mı?” sergilerini açmıştı. Sanatçı, üçlemesinin bu son bölümünde rüyalar değil, rüyanın bıraktığı tortular var. Heykellerinde kullandığı çelik, paslanmaz çelik, bronz ve beton, sert ve dirençli formlar. Ancak Ünal, bu malzemeleri kırılganlıkla ilişkilendirerek tersine bir okuma öneriyor. Heykeller, gücün simgesel yapısını değil, o gücün çöküş anlarını taşıyor.

Yüzeylerdeki deformasyonlar, hem bedensel hem tarihsel bir yarılmayı ima ediyor.

Bu sergi, bireysel bir hafıza alanı kurarken aynı zamanda kolektif unutma biçimlerini de düşündürüyor. Her bir form, hatırlama ediminin politikliğini görünür kılıyor. Ne hatırlıyoruz, neyi unutmaya zorlanıyoruz? Ünal metali, burada yalnızca bir malzemeye değil; hatırlamanın kendisi kadar dirençli bir politik zemine dönüştürmüş.

GERÇEĞİ İNŞA ETMEK

Ünal’ın özgün hikâyeler anlatan 35 heykelinde rüya, anılardan ibaret değil. Aksine, gerçeği anlamanın dolambaçlı bir yolu. Ünal da zaten, “Rüya aslında anıdan sayılmıyormuş. Bu seride gerçeği inşa etmeyi öğrendik; artık ayaklarımız daha iyi yere basıyor. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla gerçeği nasıl kabulleneceğimizi anladık, en azından kendim için bunu söyleyebilirim” diyor.

Sergiye eşlik eden, Ünal’ın üretim sürecinde tuttuğu notlardan ve çizimlerden derlenen “eskiz defteri” ile anlatılarından, fotoğraflarından ve videolarından oluşan “Doküman” adlı video çalışması, bu inşa sürecinin yan ürünleri gibi duruyor. Ünal bu süreç yaşadığı bir anekdotu da şöyle anlatıyor: “Yazdığım kitapta, heykel yaparken aslında ne yaparım diye bir bölüm yazmaya çalışmıştım ve bir türlü becerememiştim. Sonrasında, bir konuşma sırasında şöyle bir şey dedi terapistim bana: ‘Sen gerçeği, başına gelen herhangi bir şeyi, karşılaştığın herhangi bir şeyi alıyorsun, atölyene gidiyorsun, eğiyorsun, dövüyorsun, büküyorsun ve hazmedebileceğin bir ‘gerçek’ hâline getiriyorsun ve bunu kabul ediyorsun. Sen aslında heykel yaparken gerçeği inşa ediyorsun’. Çünkü 50 yaşında bir insanın çocuk gibi her sabah saat altıda koşa koşa atölyeye gitmesinin başka bir açıklaması olamaz.”

Sergi, izleyiciden bir güzellik deneyimi beklemiyor çünkü her bir heykelden hem bireysel hem toplumsal bir hafızanın biçim değiştirerek yeniden kurulma çabası sızıyor. Sergi 9 Kasım’a kadar açık.