Rüya dediği kâbusa döndü: Şehir hastanelerine 25,2 milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden Ocak-Mart 2025 döneminde yapılan harcama açığa çıktı. Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılan harcama, 25 milyar TL’yi aştı.

BÜTÇE DELİK DEŞİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” iddiasının aksine KÖİ kapsamında inşa edilen şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini delik deşik etti. Sağlık Bakanlığı’nın mali verileri şehir hastaneleri için ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu.

Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere 2017-2024 döneminde toplam 132 milyar 367 milyon 346 bin TL ödeme yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın, şehir hastaneleri için Ocak-Mart 2025 döneminde ödediği para da hesaplandı. 2025 yılı için verilen 1 trilyon 20 milyar 317 milyon TL’lik bütçesinin yüzde 26’sını şehir hastaneleri için ayıran bakanlığın, Ocak-Mart 2025 döneminde, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında 25 milyar 274 milyon 649 bin TL harcadığı öğrenildi. Şehir hastaneleri için 25,2 milyar TL’lik kaynak kullanan Sağlık Bakanlığı’nın, “Aile Hekimliği Hizmetleri” adı altında Ocak-Mart 2025 döneminde harcadığı para da hesaplandı. Bakanlığın, birinci basamak sağlık hizmetleri içinde büyük önemi bulunan aile hekimliği hizmetleri kapsamında 26,7 milyar TL’lik kaynak kullandığı belirlendi.

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ERDOĞAN’IN RÜYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı modeli ile ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat’ta hizmete açıldı. Hastane için resmi açılış gerçekleştirilmedi. Şubat 2017’de ise Mersin’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı tören ile Türkiye’nin ikinci şehir hastanesi faaliyete başladı. Mersin’de açılan şehir hastanesi ise resmi açılış töreni yapılması nedeniyle “Türkiye’nin ilk şehir hastanesi” olarak tanıtıldı. Muhalefet şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve şehir hastanelerinin bütçede yaratacağı tahribata dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullandı.