Rüya Gibi dizisinden hayranlarını üzen karar!

Televizyon dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri daha yaşandı. Show TV’nin yeni sezon dizilerinden Rüya Gibi için final kararı alındı. Kısa sürede izleyiciyle buluşan yapımın ekran yolculuğunun ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Rüya Gibi dizisi, 1 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak. Böylece dizi, yeni sezonun kısa soluklu projelerinden biri olarak ekranlara veda edecek.

RÜYA GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

2 Aralık 2025 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, ilk bölümlerinde belirli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Rüya Gibi dizisi final tarihi olarak belirlenen 1 Mart yayınıyla birlikte toplam 13 bölümle ekran macerasını tamamlayacak.

Yayın hayatının ilk döneminde elde edilen reyting sonuçları dizinin performansı açısından belirleyici oldu. Özellikle yayın günü değişikliğinin ardından izlenme oranlarında düşüş yaşandı.

RÜYA GİBİ DİZİSİ REYTİNG SONUÇLARI

Dizi, ilk yedi bölümünde 3,56 reyting ortalaması elde etti. Sekizinci bölüm itibarıyla pazar gününe geçen yapım, yeni günündeki ilk yayınında 2,64 reyting aldı.

Pazar gününde yayınlanan dört bölümde ortalama 2,40 reyting seviyesine gerileyen dizi için final kararı verildi. Toplamda 11 bölümde 3,22 reyting ortalamasına ulaşan yapım, beklenen izlenme seviyesini sürdüremedi.

Dönem Reyting Ortalaması İlk 7 bölüm 3,56 Pazar günü ilk bölüm 2,64 Pazar günü ortalama 2,40 11 bölüm ortalaması 3,22

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE YAPIM EKİBİ

Yapımcılığını TMC Film’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen oturuyor. Senaryosu ise Emre Özdür ve Hazar Kozice tarafından kaleme alındı.

Başrol Oyuncuları

Seda Bakan

Uğur Güneş

Ahsen Eroğlu

Emre Bey

Celil Nalçakan

Şebnem Bozoklu

Devrim Yakut

RÜYA GİBİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin final kararında reyting düşüşü belirleyici oldu. Yayın günü değişikliğinin ardından izlenme oranlarında yaşanan gerileme, projenin planlanan süreden önce sona ermesine neden oldu.

Televizyon sektöründe rekabetin yoğun olduğu yeni sezonda, reyting performansı dizilerin devam edip etmeyeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

