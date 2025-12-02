Rüya Gibi dizisinin oyuncuları ne konusu: Yeni dizi Rüya Gibi'de kimler oynuyor? Rüya Gibi'nin konusu ne?

Show TV’nin yeni sezonda ekrana getirdiği iddialı yapım Rüya Gibi, yayınlanan fragmanlarıyla büyük merak uyandırdı. Hem oyuncu kadrosu hem de çarpıcı hikâyesi ile dikkat çeken dizi, izleyicilerin araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle “Rüya Gibi dizisinin oyuncuları kimler?”, “Rüya Gibi konusu ne?” gibi sorular Google’da en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. 2 Aralık Salı akşamı yayın hayatına başlayan Rüya Gibi, güçlü karakterleri ve sürükleyici temasını ekranlara taşıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR

TMC Film imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu Rüya Gibi, her Salı akşamı Show TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı dizi, ilk bölümüyle birlikte izleyicilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU

Rüya Gibi, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde kuaförlük yapan Aydan’ın, gizemli bir iş insanı olan Emir’le tanışmasının ardından hayatının tamamen değişmesini konu alıyor. Aydan, beklenmedik şekilde lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşürken, hem yeni dünyanın şaşasıyla hem de ardı arkası kesilmeyen tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalır.

Aydan’ın Yeni Hayatla Mücadelesi

Aydan (Seda Bakan), yıllarca eşinin gölgesinde kalmış, yeteneklerini geri plana itmiş bir kuafördür. Hayatının kontrolden çıktığı bir dönemde Emir’le karşılaşması, onun için geri dönülmez bir dönüşümün başlangıcı olur.

Emir’in Karanlık Dünyası

Emir (Uğur Güneş), geçmişinin acı izleriyle ketum bir adama dönüşmüş bir “problem çözücüdür”. Aydan’la kurduğu bağ, onun belirlediği tüm kuralları sorgulamasına neden olacaktır.

Çiğdem’in Çok Yönlü Mücadelesi

Yetimhanede büyüyen ve kendi adaletini yaratmak için farklı kimliklere bürünen Çiğdem (Ahsen Eroğlu), Aydan’ın hayatında önemli bir kırılma noktası oluşturur. Gözü kara davranışlarıyla olayların yönünü sık sık değiştirir.

Efe’nin Adalet Arayışı

Efe (Emre Bey), hem kendi geçmişiyle hem de peşine düştüğü suç örgütleriyle mücadele eden idealist bir polistir. Yeni soruşturması onu Aydan ve Emir’in dünyasıyla karşı karşıya getirir.

Fiko’nun Neşeli ve Koruyucu Tavrı

Fiko (Şebnem Bozoklu), Aydan’ın en büyük destekçisi ve dostudur. Mizahı, stratejik zekâsı ve enerjisiyle dizinin dinamik karakterlerinden biridir.

Diğer Önemli Karakterler

Dizide ayrıca Hayriye (Devrim Yakut), Tarık (Celil Nalçakan), Ela, Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Ferzan Hekimoğlu, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi çok sayıda başarılı oyuncu yer almaktadır.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Seda Bakan – Aydan

– Aydan Uğur Güneş – Emir

– Emir Ahsen Eroğlu – Çiğdem

– Çiğdem Emre Bey – Efe

– Efe Şebnem Bozoklu – Fiko

– Fiko Celil Nalçakan – Tarık

– Tarık Devrim Yakut – Hayriye

– Hayriye Menderes Samancılar

Dizinin geniş kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur ve daha birçok isim bulunuyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

İlk bölümde Aydan, eşinin geçmişine dair büyük bir gerçekle yüzleşir ve hayatı aniden altüst olur. Bir yat partisinde Emir’le tanışması ise onu farkında olmadığı karanlık ve tehlikeli bir dünyanın içine sürükler. Çiğdem ve Fiko ile kurduğu bağ, yeni yaşamının temel taşı olacaktır.

RÜYA GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Hem modern hem de geleneksel atmosferi harmanlayan mekânlar, dizinin görsel dünyasını güçlendiriyor.

Rüya Gibi dizisinin konusu ne?

Dizi, kuaför Aydan’ın gizemli iş insanı Emir’le tanıştıktan sonra bambaşka bir hayata adım atmasını konu alır.

Rüya Gibi oyuncu kadrosunda kimler var?

Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan ve Devrim Yakut dizinin başrollerinde yer alıyor.

Rüya Gibi hangi kanalda yayınlanıyor?

Dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Rüya Gibi dizisi saat kaçta?

Dizi her Salı günü saat 20.00’de yayınlanıyor.

Rüya Gibi nerede çekiliyor?

Rüya Gibi dizisi İstanbul'da çekiliyor.