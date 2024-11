Rüyadan Uyanırken belgeseli yayında: ABD bir yol ayrımında

İrtifa kaybetse de halen dünyanın bir numaralı hegemon gücü olan ABD, tarihinin en kritik seçimine giderken ülkede yaşananlara ışık tutan “Rüyadan uyanırken” belgeseli yayınlandı.

Başkanlık seçimlerinin hemen arifesinde bir ay boyunca New York, Washington DC, Pennsylvania, Los Angeles ve Rhode Island'da politikacılar, uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler ve vatandaşlarla yapılan çekimlerde şu sorulara yanıt arandı: “ABD’deki büyük toplumsal kutuplaşmanın sebepleri neler? ABD bu kutuplaşmanın üstesinden gelebilir mi? Amerika bir yol ayrımında mı? ABD Başkanlık seçimlerini hangi etkenler belirleyecek?”

ABD’Yİ NE BEKLİYOR?

Harici medya tarafından hazırlanan belgeselde varoluşsal bir kriz yaşayan ABD demokrasisini seçimlerden sonra neyin beklediğine projeksiyon tutuldu.

5 Kasım 2024 seçimleri hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından 250 yıllık ABD tarihinin en önemli seçimi olarak tanımlanıyor. Toplumsal kutuplaşma hiç olmadığı kadar derinleşmiş durumda. Taraflar rakibinin kazanmasını kıyamet olarak tanımlıyor. Seçime de sandık sonuçlarına ilişkin meşruiyet tartışmalarının gölgesinde gidildi.

NESS DE VAR, VEGA DA

Röportaj yapılan isimler arasında şunlar yer alıyor: Dünyanın en etkili siyaset bilimcilerinden Prof. Norman Finkelstein, ünlü aktivist ve bağımsız Kongre adayı Jose Vega, New York Şehir Üniversitesi’nden göç uzmanı Prof. Immanuel Ness, Emekli Büyükelçi ve Eski Savunma Bakan Yardımcısı Chas Freeman, ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen, New York’tan bağımsız senatör adayı Diane Sare, siyasî yorumcu Cenk Uygur, Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Winer, New York Genç Cumhuriyetçiler Kulübü Yöneticisi Viswanag Burra.