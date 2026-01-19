Rüyanın bedeli 120 milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı (KOİ) modeliyle yapımı sürdürülen şehir hastaneleri, “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” söylemini boşa çıkardı.

Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa’da 2020’de yapımına başlanan altı şehir hastanesi için Sağlık Bakanlığı bütçesinden milyarlar harcandı.

İlk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat'ta hizmete açıldı. Şubat 2017’de Mersin’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı tören ile açılan şehir hastanesi ise Türkiye’nin ikinci şehir hastanesi” oldu. Muhalefet şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve şehir hastanelerinin bütçede yaratacağı tahribata dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullandı.

KARADELİKTE ISRAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cebimizden bir kuruş çıkmıyor” dediği şehir hastaneleri, bütçede büyük karadelik açtı. Hastaneler için müteahhitlere hemen her yıl fahiş tutarlarda ödemeler yapıldı. Şehir hastanelerin bütçede yarattığı tahribat tartışılırken 2026 Yılı Yatırım Programı, tartışmalı projelerin bütçeye yük olmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Programda Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa’da 2020 yılında yapımlarına başlanan şehir hastaneleri için 2020-2025 döneminde harcanan para paylaşıldı. Buna göre, altı şehir hastanesinin yapımı için Sağlık Bakanlığı bütçesinden, 99 milyar 499 milyon 300 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

2020 ve 2025 yıllarını da kapsayan beş yılda 99,4 milyar TL para yutan altı hastane için 2026 yılında kullanılması öngörülen kaynak da yatırım programına yansıdı. Buna göre, hastanelerin tamamlanması için 2026 yılında toplam 20 milyar 575 milyon TL’lik harcama yapılacağı belirtildi.

FAHİŞ HARCAMA

Yapımlarına devam edilen hastaneler için 2020-2025 döneminde kullanılan kaynak, hastanelere göre şöyle sıralandı:

Ordu Şehir Hastanesi: 19 milyar 913 milyon 700 bin TL

Rize Şehir Hastanesi: 11 milyar 604 milyon 700 bin TL

Sakarya Şehir Hastanesi: 15 milyar 414 milyon 300 bin TL

Samsun Şehir Hastanesi: 13 milyar 515 milyon 300 bin TL

Trabzon Şehir Hastanesi: 11 milyar 771 milyon 300 bin TL

Şanlıurfa Şehir Hastanesi: 27 milyar 280 milyon TL