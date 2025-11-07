Rüzgar santrali için 'ÇED olumlu' kararı, Trakya’nın kalbi Gala Gölü tehlikede!

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çandarlı, Hisarlı ve Işıklı köyleri ile Yenimahalle köyüne Leora Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan 8 türbinli ''Çandır Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi'' projesine “ÇED olumlu” kararı verilmesi bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimleri ve yaşam savunucularını harekete geçirdi.

Projenin Gala Gölü ve Meriç Deltası ekosistemine yönelik ciddi tehdit oluşturduğu belirten halk ve yaşam savunucularını "Gala Gölü Milli Parkı ve Meriç Deltasını korumalı ve mücadele etmeliyiz'' dedi.

RES projesinin bazı türbinlerinin Gala Gölü'ne çok yakın mesafede olduğunu anımsatan ve eylemsellik kararı alan yaşam savunucuları, geçen günlerde Enez Belediyesi toplantı salonunda geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Enez Belediye Başkanı, Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Hisarlı, Çandır, Işıklı ve Yenimahalle köy muhtarları, bölgedeki STK temsilcileri ve Keşan Kent Konseyi İklim ve Çevre Meclisi bileşenleri katıldı.

Yapılan teknik ve hukuki sunumların ardından, bölgede giderek artan RES projelerinin doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekilerek, topyekûn hukuki ve toplumsal mücadele kararı alındı.

KUŞLARIN GÖÇ YOLU

Katılımcılar, Gala Gölü’nün yalnızca Edirne’nin değil, tüm Trakya’nın yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.

Ramsar, Bern ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleriyle koruma altına alınmış olan Gala Gölü Milli Parkı ve Meriç Deltası Sulak Alan Kompleksi'nin Afrika–Avrupa kuş göç yolu üzerindeki en önemli duraklardan biri olduğuna dikkat çeken yaşam savunucuları, ''Her yıl 200’den fazla kuş türünün barınma ve üreme alanı olan bu bölge, aynı zamanda tarım, balıkçılık ve sulama açısından da Trakya ekonomisinin can damarıdır. Rüzgâr türbinlerinin bazıları milli park sınırına yalnızca 1 kilometreden az mesafede planlanmaktadır. Bu durum, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve Milli Parklar Kanunu açısından ciddi sakıncalar taşımakta; ekosistemin dengesi, yeraltı ve yüzey suyu döngüsü, flora-fauna varlığı açısından geri dönüşü olmayan tahribat riskini doğurmaktadır'' dedi.

RİSKLER GÖZARDI EDİLDİ

Toplantıda, raporun içeriği teknik olarak incelendi ve temel itiraz gerekçeleri şöyle;

Gala Gölü ekosistemine ve sulak alan sınırlarına doğrudan zarar verebilecek nitelikte.

Kuş göç yolları ve üreme alanlarını tehdit eden bir konumda.

Tarım, orman ve mera arazilerinin vasfını ortadan kaldıracak altyapı müdahaleleri içermekte.

Deprem riski yüksek aktif fay zonu üzerinde planlandığı halde detaylı zemin etüdü bulunmamakta.

Halkın bilgilendirilmesi ve katılımı süreci yalnızca şeklen yürütülmüş, köy halkının görüşleri dikkate alınmamıştır.

Bağımsız akademik raporlar yerine proje firmalarının kendi beyanları esas alınmıştır.

Kümülatif etki değerlendirmesi yetersiz yapılmış, bölgede mevcut 60’tan fazla türbinin toplam etkisi hesaba katılmamıştır.

Bu eksikliklerin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu hükümlerine açık aykırılıklar içerdiği vurgulandı.