Rüzgar ters esince paraşütü ağaçlara takıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kutlamalarında gösteri uçuşu yapan paraşüt pilotu Murat Kurt, iniş sırasında rüzgar yön değiştirince ağaçlara takıldı. Ekiplerin ağaçtan indirdiği pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

28 Mart’ta yapılması gereken ancak yerel seçimler nedeniyle ertelenen Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü, bugün düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan kutlamalar Düziçi Stadyumu’nda devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri sırasında paraşüt pilotu Murat Kurt, iniş yapacağı sırada rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle kontrolünü kaybetti.

Savrulan paraşüt, çam ağaçlarına takıldı. Ağaçların üzerinde kalan pilot, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kazayı yara almadan atlatan Murat Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.