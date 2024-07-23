Rüzgar türbini projesine tepki

İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan 2 adet rüzgâr türbininin yanına 1 adet daha rüzgar türbini eklenmesi için başvuruda bulunuldu. Yapılmak istenen halkın katılım toplantısına, bölge halkı ve yaşam savunucuları engel oldu.

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı’da, Bıçakcılar Çandarlı Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından işletilen Pitane Rüzgar Enerji Santrali için kapasite artışı talebi yapıldı.

Firma, rüzgâr türbini sayısını 2’den 3’e çıkarmak için bakanlığa başvurdu. Bakanlık projeye dair ÇED sürecini başlatırken, bugün Çandarlı’da yapılmak istenen halkın katılım toplantısı yaptırılmadı.

Dikili Belediyesi Çandarlı Vuslat Demir Konferans Salonunda yapılmak istenen bilgilendirme toplantısına giden bölge halkı ve yaşam savunucuları projeye tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından projeyle ilgili sunum yapılamadığını tutanak altına aldı.

Tutanakta, "Toplantı salonunun içinde ve dışında bulunan halk tarafından projeyle ilgili sunum yapılmamasıyla ilgili talepte bulunuldu. Projeyi istemedikleri ve projeye karşı oldukları mevcut kurulu 2 adet türbinin gürültüsünün civarda yaşayan insanları rahatsız ettiği türbinin güçlü çalıştığı dönemlerde bu rahatsızlığın yoğun olarak hissedildiği, mevcut türbinde daha önce yaşanan kazadan dolayı ciddi tehlike atlatıldığı, kazaya ait parçaların hali hazırda toplanmadığı bu nedenle mevcut 2 adet türbin kurulması 1 adet türbin projesine karşı oldukları anlaşılmış, beyan edilmiş olup projeyle ilgili sunum yapılmamıştır" denildi.