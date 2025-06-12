Ryanair, "taşkın davranışa" 500 sterlin ceza verecek

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair, uçağa bindikten sonra taşkın davranışları nedeniyle indirilen yolculara 500 sterlinlik para cezası uygulamaya başladığını duyurdu.

Şirketin yazılı açıklamasında, Ryanair'in Avrupa'nın en büyük ve dakik hava yolu şirketi olduğu, yolcuların zamanında varış ve stressiz bir seyahat deneyimi beklediği belirtilerek, "Yolcu taşkınlıkları tüm hava yolu sektörünü etkileyen yaygın bir sorun olmakla birlikte, Ryanair yolcuların ve kabin ekibinin güvenliği ve konforu için bu tür davranışlarla mücadele etmeye kararlıdır. Hava yolu, taşkın yolculara karşı maddi tazminat davaları açmaya devam edecek olsa da en azından artık bu kişilere 500 sterlinlik ceza kesilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ryanair sözcüsü, bir yolcunun taşkın davranışları yüzünden diğer yolcuların gereksiz yere rahatsız edilmesinin kabul edilemez olduğunu, uçaktan indirilmeye sebep olan her türlü disiplinsiz davranış için 500 sterlinlik ceza uygulaması başlatıldığını bildirdi.

Bu olayların nadir de olsa tüm hava yolları şirketlerinde görüldüğünü kaydeden sözcü, "Sınırlı ve paylaşılan bir alanda bu tür davranışlar kesinlikle kabul edilemez. Bu proaktif yaklaşımımızın. caydırıcı bir etki yaratarak bu tür kabul edilemez davranışları uçaklarımızda tamamen ortadan kaldırmasını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.