S&P'den yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, yıl sonuna kadar dolarda ciddi bir artış beklemediklerini ve yılı 32,5 seviyesinde kapatabileceğini söyledi. Enflasyon tahminini de paylaşan Gill, yıl sonu tahminini yüzde 57 olarak beklediklerini ifade etti.

Standard & Poor's Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kredi notunun görünümünün pozitif olduğunu belirten Gill, B+ olan notun yıl sonunda önce gözden geçirileceğini ve üçte bir olasılıkla yükselebileceğini söyledi.

Yıl sonuna doğru bütçe açığının azalmasını beklediklerini vurgulayan Gill, "Bu süreç ayrıca altın talebine de bağlı. Piyasa, para politikasına ve yüksek seviyede kalan enflasyonun gelişimine son derece duyarlı olacak" dedi.

"TEK HANELİ ENFLASYON 2027'DE"

Enflasyon hakkında yaptıkları tahminin değişmediğini de açıklayan Gill, şöyle devam etti:

"Bizim bu yıl için ortalama enflasyon tahminimiz, yanılmıyorsam, evet, yüzde 56 ile 57 arasında. Biz, bu yıl için ortalama olarak yüzde 57'ye bakıyoruz. Gelecek yılın ortalama tahmini ise yüzde 28. Yani enflasyonda çok yavaş ve karmaşık bir düşüş süreci yaşanabilir. Tek haneli enflasyonu 2027 sonuna kadar görmüyoruz. Bu da üç yıl uzakta ve açıkçası, dünya komplike bir yer."

Gill ayrıca asgari ücrete zam olmaması durumunda enflasyonun daha da düşebileceğini ancak 2025'teki asgari ücret zammının da önemli olduğunu dile getirdi.

"DOLARIN ÇIKACAĞI ZAMANLARDA NE OLACAK?"

TL'nin dolar karşısındaki durumunu da değerlendiren Gill, "Yıl sonunda 32,5 seviyesinde sonlanabilir ve şu anki seviyeye oldukça yakın. Bunun bir numaralı nedeni, haziran ve eylül aylarındaki turizm sezonu ile güçlü bir döviz girişinin olması. Asıl soru, doların çıkacağı zamanlarda ne olacak?" diye konuştu.