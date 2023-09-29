S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye’nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

S&P Türkiye’nin not görünümünü revize etti.

S&P, Türkiye’nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Açıklamada yenilenen siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasıyla 2026’ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyeceği öngörüldü.

Para ve finans sektörü politikalarının etkinliğine bağımsızlığı artarken, Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB’nin net rezervlerinin güçlenmesi durumunda görünümün pozitife çekilebileceği ifade edildi.

S&P son olarak Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit ederken not görünümünü durağan’dan negatif’e düşürmüştü.