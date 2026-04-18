S&P’den Türkiye değerlendirmesi: Kredi notu artışı için enflasyonun iyileşmesi şart

S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B", görünümünü "durağan" olarak teyit ederken, enerji fiyat şokunun yönetilmesi ve rezervlerde toparlanmanın not artışı için kritik olduğunu belirtti.

S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu.

S&P Global Ratings tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BB-/B" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

ENERJİ ŞOKU VE POLİTİKALAR BELİRLEYİCİ

Açıklamada, not görünümünün "durağan" olarak korunmasının, Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ile döviz rezervlerinde ilave erimenin önlenmesi varsayımıyla atlatacağı yönündeki değerlendirmeyi yansıttığı ifade edildi.

ORTADOĞU GERİLİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ortadoğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyat şokuna işaret edilen açıklamada, çatışmanın yatışacağı, enerji fiyatlarının gerileyeceği ve yurt içi politika bileşiminin ihtiyatlı kalacağı varsayımı altında ekonomik etkilerin sınırlı kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek seyretmesinin bu varsayımlar açısından risk oluşturduğu belirtilirken, Türkiye'nin döviz rezervlerinde toparlanma sağlanması, Türk lirasına yönelik uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi ve enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği bildirildi.