Saadet, DEVA, Gelecek anlaştı: Meclis'teki yeni grubun adı belirlendi

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup kurma çalışmalarında sona gelindi. Ortak grubun ismi de belirlendi. Buna göre Meclis'teki yeni grubun adı "Yeni Yol" olacak.

Hukuki süreç ise 10 Ocak Cuma Günü başlayacak. Genel başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin “Yeni Yol” olmasına karar verirken kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da onaylandı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Üç parti, ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladı:

'Yeni Yol' kuruluyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan bugün akşam saatlerinde buluştular ve ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladılar.

Genel Başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin “Yeni Yol” olmasına karar verirken kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağını da onayladılar.

“Yeni Yol'un kuruluşuyla ilgili hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlayacak."