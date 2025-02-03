Saadet Genel Başkanı Arıkan ile Anavatan Genel Başkanı Çelebi bir araya geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Kaynak: ANKA
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi ağırladı.
Saadet Partisi X hesabından yapılan açıklamada, Arıkan'ın İbrahim Çelebi ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu."