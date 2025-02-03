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Saadet Genel Başkanı Arıkan ile Anavatan Genel Başkanı Çelebi bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Siyaset
  • 03.02.2025 18:43
  • Giriş: 03.02.2025 18:43
  • Güncelleme: 03.02.2025 18:45
Kaynak: ANKA
Saadet Genel Başkanı Arıkan ile Anavatan Genel Başkanı Çelebi bir araya geldi
FOTOĞRAF: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, parti genel merkezinde Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi ağırladı.

Saadet Partisi X hesabından yapılan açıklamada, Arıkan'ın İbrahim Çelebi ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı. Görüşmede bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeler hakkında istişarelerde bulunuldu."

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