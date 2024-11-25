Saadet kongresinde AKP’liler salonu terk etti

Haber Merkezi

Saadet Partisi’nin ‘‘Ancak Saadet’le olur’ ’sloganıyla düzenlenen 9’ncu Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongreye AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de katıldı.

Kongrede veda konuşması yapan Temel Karamollaoğlu, ‘‘Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Perez’i Mecliste alkışlatıp, Herzog’u Saray’da ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar’’ ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu’nun konuşmasının ardından salonda ‘‘Katil İsrail, iş birlikçi AKP’’ sloganları atıldı. Sloganlar üzerine Elitaş ve Yavuz’un ıslıklar ve yuhalamalar eşliğinde salonu terk ettiği görüldü.