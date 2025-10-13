Saadet Lideri’nden ‘200 lira’ eleştirisi

Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 200 lira ile Ankara’da pazara gitti. “Enteresan bir tablo vardı bugün. 2009 yılında bu 200 lira tedavüle girdiğinde 5 gram altın alınabiliyordu. Ama bugün dört tane kıvırcığın 200 lira tuttuğu bir tabloyla maalesef karşı karşıya kaldık" dedi.

Arıkan ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Rize’deydi. Çocuklara harçlık da açtı. 200 lira dağıtıyor ve 200 liranın artık çocuklar tarafından bile kabul olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık" dedi. Arıkan, akşam saatlerinde pazara gelmesine rağmen cebindeki 200 lira ile 1 kilo elma, 1 kilo üzüm, 1 adet kıvırcık ve yarım kilo biber alabildi. Arıkan, 1 kilo elma için 60, 1 kilo üzüm için 70, 1 kıvırcık için 50, yarım kilo biber için 20 lira ödedi.