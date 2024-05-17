Saadet Partili 2 sandık görevlisi öldürülmüştü: Tayyip Erdoğan, Hacı Sülük'ün cezasını kaldırdı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya'da 2019 yılındaki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük'ün cezasını kaldırdı.
Malatya'da 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partili 2 kişinin sandık başında öldürüldüğü olayla ilgili müebbet hapis verilen Hacı Sülük'ün cezası kaldırıldı.
Karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, "kasten öldürme suçundan yargılanarak müebbet hapis cezası verilen Hacı Sülük'ün cezasının Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldığı ifade edildi.
Resmi Gazete kararında, Hacı Sülük'ün tahliyesine, Adli Tıp Kurumu'nun raporlarına dikkat çekilerek “sürekli hastalık” ve “kocama hali” gerekçe gösterildi.