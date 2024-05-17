Saadet Partili 2 sandık görevlisi öldürülmüştü: Tayyip Erdoğan, Hacı Sülük'ün cezasını kaldırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malatya'da 2019 yılındaki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın ölümü ve 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük'ün cezasını kaldırdı.

A- A A+