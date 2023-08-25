Saadet Partili Çalışkan, deprem bölgesindeki belediyelere özel kaynak sağlanmasını istedi

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, depremden etkilenen illerdeki belediyelerin borçlarının silinmesini ve özel kaynak sağlanmasını istedi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte pek çok alanda mağduriyetlerin yaşandığını belirtti.

Belediyelerin İller Bankasından aldığı payın o ildeki ticarethanelerin gelirine göre şekillendiğini ifade eden Çalışkan, depremden sonra ticarethanelerin kapandığını, üretimin durduğunu ve belediyelerin payının düştüğünü söyledi.

Çalışkan, herhangi bir yerleşim yerinde dönüşüm yapılacaksa bunun birinci muhatabının belediyeler olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Deprem bölgesinde yer altındaki su boruları patladı. Belediyeler orayı tamir edecek ama ellerinde imkan yok. Belediyeler, deprem öncesinden daha fazla gelire muhtaçlar. Bunun faturasını da maalesef halkımız çekiyor. Belediye hizmetlerinin kesintiye uğraması durumunda orada hiçbir hizmetin üretilmesi beklenemez."

Necmettin Çalışkan, deprem bölgesindeki belediyelere özel katkı sağlanmasını, borçlarının silinmesini, kurumlar normal çalışmasına kavuşuncaya kadar her türlü kaynağın artırılmasını istedi.