Saadet Partili Kasap: “Termik santralde çalışan işçiler alıkonuldu, zorla çalıştırılıyorlar”

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ve Çelikler Enerji tarafından işletilen Seyitömer Termik Santralı’na dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BirGün\Ankara

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'daki termik santralde çalışan işçilerin alıkonulduğunu belirtti.

Kasap yaptığı açıklama, "Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz 2 Temmuz Salı günü saat 23:00'dan, 3 Temmuz Çarşamba günü yani bugün saat 17:30'a kadar işveren tarafından zorla çalıştırılmakta ve halen orada alıkonulmaktadırlar. Bu durum İş Kanunlarına aykırı olup, şuç teşkil etmektedir. Bu vahim uygulamadan derhal geri adım atılmalı ve işçiler serbest bırakılmalıdır" dedi.