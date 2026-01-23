Saadet Partililer ciğer yemeye çakarlı araçlarla konvoy yapıp gittiler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki bir grubun, çakarlı araçlarla bir mekâna giderek yemek yedikleri anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve drone dâhil profesyonel ekipmanlarla çekildiği görülen kısa videoda, çakarlı araçlardan oluşan bir konvoyun Kayseri'de bulunan Ciğerci Yakup adlı restorana gittiği yer aldı.

Görüntülerde, mekânda Arıkan ve beraberindeki heyetin bir masa etrafında topluca yemek yediği görülüyor.

Videoya yansıyan isimler arasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş de bulunuyor.

Çakarlı araçların kullanımı ve görüntülerin profesyonel bir prodüksiyonla hazırlanmış olması dikkat çekerken, görüntülere ilişkin Saadet Partisi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.