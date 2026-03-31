Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Mezhep ayrımlarını bir kenara bırakın, İran'ın yanında olun

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, "İsrail ve Amerika'nın yapmış oldukları zulme karşı topyekün, hiçbir mezhep inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin açık ve net olarak tavır alması gerekmektedir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız, Elazığ’da Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde temaslarda bulundu. Karakoçan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda konuşan Yıldız, Ortadoğu’daki savaş gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, şunları söyledi:

"İster sosyal medyada, ister kendi vakıf ve çevrelerinde mezhep taassubunu Şia ve Sünni ayrımını gündeme getirmek suretiyle bu ateşe benzin dökmeye çalışanlara karşı sözümüz çok açık ve nettir; Genel başkanımızın ifadesiyle biz İrancı değiliz ama bu kavgada İran'ın tarafındayız. Ve bizim için bugün gündeme gelen mesele ve bu, Şiilik ve Sünniliğini ayrımı üzerinden vurulmaya çalışan darbeler, çıkartılmaya çalışan kavgalar bugün hiçbir şekilde gündeme getirilecek mesele değildir. Hiç kimse ihlas etmediği zalime karşı tavır almak ve zalim İsrail'in, Amerika'nın ve işbirlikçisi olan yerel yönetimlerin, bölgesel prensliklerin yapmış olduğu zulme karşı topyekün, hiçbir mezhep inanç ayrımı gözetmeksizin herkesin açık ve net olarak tavır alması gerekmektedir."