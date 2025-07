Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınları için acilen olağanüstü seferberlik hali ilan edilmelidir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin dört bir yanında yaşanan, ormanlarımızı yok eden, ciğerlerimizi yakan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınları için acilen olağanüstü seferberlik hâli ilan edilmelidir.

Saadet Partisi teşkilatları, ilgili ve yetkili kuruluşların yönlendirme ve talepleri doğrultusunda gereken tüm imkânı, görevi ve çabayı ortaya koymaya hazırdır.

Unutulmamalıdır ki yanan her ağaç, yok olan her orman; geleceğe bırakılan karanlık bir mirastır. Çocuklarımıza yeşil bir ülke bırakmak istiyorsak, her türlü mücadeleyi birlik içinde vermek zorundayız."