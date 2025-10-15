Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan Mehmet Uçum'a komisyon tepkisi

Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mehmet Uçum’a Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adıyla kurulan Süreç Komisyonu'na müdahale ettiği iddiasıyla tepki gösterdi.

Arıkan, isim vermeden yaptığı konuşmasında, "Bu yeni anayasa ve demokratikleşme konusunda epey bir açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu bildiğimiz bir zat, her pazar günü Meclis'e ve Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na rol biçip yön vermeye kalkıyor" dedi.

“KAYYUM GİBİ DAVRANIYOR”

X hesabından "Pazar Yazıları" başlığı ile açıklamalar yaptığı bilinen Mehmet Uçum'a tepki gösteren Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arkadaş komisyonun başına atanmış bir ‘kayyum’ gibi davranıyor. Süreçte; ne konuşulacak, ne konuşulmayacak, bununla ilgili kendini yetki sahibi sanıyor. Arkadaşlar, şunu bir netleştirelim: Kimse, Meclis iradesinin üzerinde değildir. Kimse meclise yön veremez, çerçeve çizemez, ne yapacağını söyleyemez. Yeni Anayasa’dan bahsedenler, önce bu kayyum zihniyetinden bir çıksınlar.

Bakın biz en başından beri şunu söyledik: İhtiyacımız olanı; ‘Terörsüz Türkiye’ tabiri ifade etmeye yetmiyor, Bizim ihtiyacımız olan ‘Yaşanabilir Türkiye’ ifadesidir dedik. Toplumsal barış ve huzuru bir örgütün silah bırakmasına indirgemenin çıkmaz yol olduğunu söyledik. Ancak gördüğümüz o ki; kendini kayyum sanan arkadaş toplumun farklı kesimlerinin hak ve özgürlüklere dair taleplerini dile getirmesini istemiyor. Komisyonun bu konulara giremeyeceğini iddia ediyor. İşte tam da bu anlayış, bu ülkeyi yaşanabilir olmaktan çıkarıyor."