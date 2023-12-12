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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde bayıldı

Güncel
  • 12.12.2023 13:20
  • Giriş: 12.12.2023 13:20
  • Güncelleme: 12.12.2023 13:24
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde bayıldı

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşma yaparken fenalık geçirdi.

Bir anda yere yığılan Bitmez'in yanına diğer milletvekilleri koştu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma 20 dakika ara verdi. 

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