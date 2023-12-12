Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde bayıldı
TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde konuşma yaparken fenalık geçirdi.
Bir anda yere yığılan Bitmez'in yanına diğer milletvekilleri koştu.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, oturuma 20 dakika ara verdi.
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde bayıldıhttps://t.co/5LUN90JP5F pic.twitter.com/giSgm4MsFP— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 12, 2023
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